сочинение на тему что любят домашнии кошки

Гость: Гость:

У меня дома живет кошка.Ее зовут-Маша.Она очень любит когда я глажу ее,ласкаю.Когда я пррихожу со школы,я сразу же иду к Маше,очень хочется поиграть с ней.Домашние кошки очень любят ловить мышей.Это их самое любимое занятие!Когда я и мои родители ездили на дачу,моя кошка все время гонялась за мышами.А еще кошки любят играть с бантиками.Эту игрушку я придумал сам.Нужно взять нитку или веревку и прикрепить к ней фантик.Для домашней кошки это будит очень весело!