сочинение на тему что любят домашнии кошки

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сочинение на тему что любят домашнии кошки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня дома живет кошка.Ее зовут-Маша.Она очень любит когда я глажу ее,ласкаю.Когда я пррихожу со школы,я сразу же иду к Маше,очень хочется поиграть с ней.Домашние кошки очень любят ловить мышей.Это их самое любимое занятие!Когда я и мои родители ездили на дачу,моя кошка все время гонялась за мышами.А еще кошки любят играть с бантиками.Эту игрушку я придумал сам.Нужно взять нитку или веревку и прикрепить к ней фантик.Для домашней кошки это будит очень весело!
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