Разгадай шараду: Часть первая моя- Питомец ваш домашний; Вторая часть-забвения река. А целое съедите за обедом И скажете спасибо поварам!
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Разгадай шараду: Часть первая моя- Питомец ваш домашний; Вторая часть-забвения река. А целое съедите за обедом И скажете спасибо поварам!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Котлета
Гость:
Кот - домашнее животное Лета - река забвения кот + лета=КОТЛЕТА
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