Разгадай шараду: Часть первая моя- Питомец ваш домашний; Вторая часть-забвения река. А целое съедите за обедом И скажете спасибо поварам!

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Разгадай шараду: Часть первая моя- Питомец ваш домашний; Вторая часть-забвения река. А целое съедите за обедом И скажете спасибо поварам!

Автор: Гость