Средняя линия равнобедренного треугольника,параллельная основанию,равна 16 см,а биссектриса,проведенная к основанию,-30 см.Найдите среднюю линию,параллельную боковой стороне треугольника.

Геометрия
Средняя линия равнобедренного треугольника,параллельная основанию,равна 16 см,а биссектриса,проведенная к основанию,-30 см.Найдите среднюю линию,параллельную боковой стороне треугольника.
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