из какого числа надо вычесть 8, чтобы получить частное чисел 81 и 9?
Математика
из какого числа надо вычесть 8, чтобы получить частное чисел 81 и 9?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
81:9=9 17-8=9 Ответ: 17
Гость:
из числа 17, Х-8=81:9 Х-8=9 Х=9+8 Х=17
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