Твір опис рослини, яка росте влітку.
Қазақ тiлi
Твір опис рослини, яка росте влітку.
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Гость:
Влітку квітує безліч рослин, і тому поля, ліси та парки переливаються фарбами! Але найбільше з всих цих рослин я люблю соняшники. Ці квіти люблять сонце, тому і повертають свою голівку до сонця. Голівка сонящника наповнена насінням, а обрамляють її яскрво-жовті пелюстки, дуже ніжні на дотик. На пагоні та листях сонящника є малесенькі колючки, якими можна подрятпатись, якщо не бути обачним. Коли сонящник доцвітає, його пагін і листя жовтіють, зате в його голівці багато спілого насіння, яке їдять сирим або смаженим. Також з насіння соняшника роблять олію. Мені здається, що кожна людина хоч раз у своєму житті бачила соняшник і куштувала його насіння.
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