Твір опис рослини, яка росте влітку.

Қазақ тiлi
Твір опис рослини, яка росте влітку.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Влітку квітує безліч рослин, і тому поля, ліси та парки переливаються фарбами! Але найбільше з всих цих рослин я люблю соняшники.  Ці квіти люблять сонце, тому і повертають свою голівку до сонця. Голівка сонящника наповнена насінням, а обрамляють її яскрво-жовті пелюстки, дуже ніжні на дотик. На пагоні та листях сонящника є малесенькі колючки, якими можна подрятпатись, якщо не бути обачним. Коли сонящник доцвітає, його пагін і листя жовтіють, зате в його голівці багато спілого насіння, яке їдять сирим або смаженим. Також з насіння соняшника роблять олію. Мені здається, що кожна людина хоч раз у своєму житті бачила соняшник і куштувала його насіння.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Допоможіть по укр. мові!!! не можу придумати твір на тему: "Яким буде світ якщо всі тварини будуть розмовляти українською мовою.
Ответить
География
Должно ли государство быть заинтересованным в том, чтобы граждане хорошо знали свои права и способы их защиты?
Ответить
Математика
из какого числа надо вычесть 8, чтобы получить частное чисел 81 и 9?
Ответить
Геометрия
Средняя линия равнобедренного треугольника,параллельная основанию,равна 16 см,а биссектриса,проведенная к основанию,-30 см.Найдите среднюю линию,па...
Ответить
Химия
Сколько литров водорода можно получить при взаимодействии 0,06 г уксусной кислоты с цинком? a)11,2 л б)11,2 мл в)22,4 л  в)22,4 мл
Ответить