Допоможіть по укр. мові!!! не можу придумати твір на тему: "Яким буде світ якщо всі тварини будуть розмовляти українською мовою.
Қазақ тiлi
Допоможіть по укр. мові!!! не можу придумати твір на тему: "Яким буде світ якщо всі тварини будуть розмовляти українською мовою.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якщо б тварини розмовляли то світ би був говіркий.Ось уяви що у тебе є тварина і ти з нею розмовляеш вона з тобою і ти з нею українською мовою.Наприклад тобі страшно і у тебе є тварина тобі треба з ким то поговорити і тут вона каже тобі (тобі страшно?). А ти їй відповідаеш(так, ти можеш поговорити зі мною?).Так би було краще всёму світу . Коли Тварина Розмовляє з тобою тобі легше, особливо коли нікого немає вдома.Ось таким на мою думку буду світ! ну что нормально?
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