№1Дан треуг АБС и точка Д,которая не пренадлежит плоскости.Наклонные ДА,ДБ,ДС составляют равные углы с плоскостью треугольника.Докажите что тточка Д ортоганальная проекция на плоскость треугольника в центр описанной около треуг...
Геометрия
№1Дан треуг АБС и точка Д,которая не пренадлежит плоскости.Наклонные ДА,ДБ,ДС составляют равные углы с плоскостью треугольника.Докажите что тточка Д ортоганальная проекция на плоскость треугольника в центр описанной около треуг окружности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть D проектируется в т. О тр.DAO=тр.DOC=тр.DOB( по признаку, прямоугольные с общей стороной и равными углами), значит AO=CO=BO(соответствующие элементы) т.O равноудалена от вершин треугольника, значит она является центром описанной окружности
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