Частное 1980 и неизвестного числа разделили на 30 и получили число 3 нужно составить уровнение и решить его помогите плиз********
Математика
Частное 1980 и неизвестного числа разделили на 30 и получили число 3 нужно составить уровнение и решить его помогите плиз********
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1980:х):30=3 1980:х=3*30 1980:х=90 х=1980:90 х=22-неизвестное число проверка:(1980:22):30=3
Гость:
(1980/х) / 30 = 3, 1980/х = 3 * 30, 1980/х = 90, х =1980/90, х = 22.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Қазақ тiлi
Допоможіть по укр. мові!!! не можу придумати твір на тему: "Яким буде світ якщо всі тварини будуть розмовляти українською мовою.
География
Должно ли государство быть заинтересованным в том, чтобы граждане хорошо знали свои права и способы их защиты?