Частное 1980 и неизвестного числа разделили на 30  и получили число 3                                    нужно составить уровнение и решить его помогите плиз********

Математика
Частное 1980 и неизвестного числа разделили на 30  и получили число 3                                    нужно составить уровнение и решить его помогите плиз********
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1980:х):30=3 1980:х=3*30 1980:х=90 х=1980:90 х=22-неизвестное число проверка:(1980:22):30=3
Гость:
(1980/х) / 30 = 3,  1980/х = 3 * 30,  1980/х = 90,  х =1980/90,  х = 22.         
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