Частное 1980 и неизвестного числа разделили на 30 и получили число 3 нужно составить уровнение и решить его помогите плиз********

Математика

Частное 1980 и неизвестного числа разделили на 30 и получили число 3 нужно составить уровнение и решить его помогите плиз********

Автор: Гость