решите уравнения: a)8y+5,7=24,1 b)(9,2-x):0,9
Математика
решите уравнения: a)8y+5,7=24,1 b)(9,2-x):0,9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a)8y+5,7=24,1 8y=24.1-5.7 8y=18.4 y=18.4/8 y=2.3 b)(9,2-x)/0,9=0|*0.9 9.2-x=0 9.2=x x=9.2 Ответ: 2,3 ; 9,2
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