Из одного пункта одновременно в одном направлении выехали 2 всадника. 1ск-12,8 км\ч, второго- 16,64. Какое расстояние будет между ними через 1,5 часа?
Математика
Из одного пункта одновременно в одном направлении выехали 2 всадника. 1ск-12,8 км\ч, второго- 16,64. Какое расстояние будет между ними через 1,5 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: v₁ = 12,8 км/ч v₂ = 16,64 км/ч t = 1,5 ч Найти: l - ? Решение: l₁ = v₁*t = 12,8*1,5 = 19,2 км l₂ = v₂*t = 16,64*1,5 = 24,96 км l = l₂ - l₁ = 24,96 - 19,2 = 5,76 км Ответ: 5,76 км.
Гость:
1)12.8*1.5=19.2км-проедет первый за 1.5часа. 2)16.64*1.5=24.96км-проедет второй за 1.5 часа. 3)24.96-19.2=5.76км-будет между ними через 1.5 часа.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
№1Дан треуг АБС и точка Д,которая не пренадлежит плоскости.Наклонные ДА,ДБ,ДС составляют равные углы с плоскостью треугольника.Докажите что тточка ...
Математика
Частное 1980 и неизвестного числа разделили на 30 и получили число 3 нужно составить уровнение и решить его пом...
Қазақ тiлi