Из одного пункта одновременно в одном направлении выехали 2 всадника. 1ск-12,8 км\ч, второго- 16,64. Какое расстояние будет между ними через 1,5 часа?

Математика

Из одного пункта одновременно в одном направлении выехали 2 всадника. 1ск-12,8 км\ч, второго- 16,64. Какое расстояние будет между ними через 1,5 часа?

Автор: Гость