Марина должна прочитать книгу за 3 дня.В первый день она прочитала полкниги, во второй - треть оставшихся страниц, а в третий день она прочитала количество страниц равное половине страниц, прочитанные за первые два дня.Успела л...
Математика
Марина должна прочитать книгу за 3 дня.В первый день она прочитала полкниги, во второй - треть оставшихся страниц, а в третий день она прочитала количество страниц равное половине страниц, прочитанные за первые два дня.Успела ли Марина прочитать книгу за 3 дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в первый день 1/2, во второй 1/2*1/3=1/6, в третий (1/2+1/6)*1/2=1/3, всего 1/2+1/6+1/3=1 Марина успела прочитать книгу
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