Марина должна прочитать книгу за 3 дня.В первый день она прочитала полкниги, во второй - треть оставшихся страниц, а в третий день она прочитала количество страниц равное половине страниц, прочитанные за первые два дня.Успела л...

Математика

Марина должна прочитать книгу за 3 дня.В первый день она прочитала полкниги, во второй - треть оставшихся страниц, а в третий день она прочитала количество страниц равное половине страниц, прочитанные за первые два дня.Успела ли Марина прочитать книгу за 3 дня?

Автор: Гость