проспрягать глаголы лью сижу в настоящим времени . спиши и разбери по членам предложения весной солнце льёт на землю тёплые лучи составь схему предложение плиззззз
Русский язык
проспрягать глаголы лью сижу в настоящим времени . спиши и разбери по членам предложения весной солнце льёт на землю тёплые лучи составь схему предложение плиззззз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ед. ч. Мн. ч. 1 лицо я лью мы льем 2 лицо ты льешь вы льете 3 лицо он, она, оно они льют льет ________________________________________________________________ Ед. ч. Мн. ч. 1 лицо я сижу мы сидим 2 лицо ты сидишь вы сидите 3 лицо он, она, оно они сидят сидит ________________________________________________________________
Гость:
Ед. ч. Мн. ч. 1 я лью мы льем 2 ты льешь вы льете 3 он, она, оно они льют льет Ед. ч. Мн. ч. 1 я сижу мы сидим 2 ты сидишь вы сидите 3 он, она, оно они сидят сидит
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