проспрягать глаголы лью  сижу в настоящим времени . спиши и разбери  по членам предложения  весной солнце льёт на землю тёплые лучи составь схему предложение плиззззз

Русский язык
проспрягать глаголы лью  сижу в настоящим времени . спиши и разбери  по членам предложения  весной солнце льёт на землю тёплые лучи составь схему предложение плиззззз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
            Ед. ч.                            Мн. ч. 1 лицо  я лью                             мы льем 2 лицо  ты льешь                       вы льете 3 лицо  он, она, оно                   они льют             льет ________________________________________________________________             Ед. ч.                            Мн. ч. 1 лицо  я сижу                           мы сидим 2 лицо  ты сидишь                     вы сидите 3 лицо  он, она, оно                   они сидят             сидит ________________________________________________________________    
Гость:
Ед. ч.                            Мн. ч. 1  я лью                          мы льем 2 ты льешь                     вы льете 3 он, она, оно                они льют             льет Ед. ч.                            Мн. ч. 1  я сижу                        мы сидим 2  ты сидишь                  вы сидите 3  он, она, оно               они сидят           сидит      
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
какова масса 3 молей поваренной соли?молярная масса поваренной соли равна 58г/моль.
Ответить
Математика
Из одного пункта одновременно в одном направлении выехали 2 всадника. 1ск-12,8 км\ч, второго- 16,64. Какое расстояние будет между ними через 1,5 часа?
Ответить
Геометрия
№1Дан треуг АБС и точка Д,которая не пренадлежит плоскости.Наклонные ДА,ДБ,ДС составляют равные углы с плоскостью треугольника.Докажите что тточка ...
Ответить
Математика
решите уравнения:   a)8y+5,7=24,1                                 b)(9,2-x):0,9
Ответить
Математика
Частное 1980 и неизвестного числа разделили на 30  и получили число 3                                    нужно составить уровнение и решить его пом...
Ответить