проспрягать глаголы лью  сижу в настоящим времени . спиши и разбери  по членам предложения  весной солнце льёт на землю тёплые лучи составь схему предложение плиззззз

Гость: Гость:

Ед. ч. Мн. ч. 1 лицо я лью мы льем 2 лицо ты льешь вы льете 3 лицо он, она, оно они льют льет ________________________________________________________________ Ед. ч. Мн. ч. 1 лицо я сижу мы сидим 2 лицо ты сидишь вы сидите 3 лицо он, она, оно они сидят сидит ________________________________________________________________