11. Половину мотка верёвки использовали для сушки белья, половиной оставшейся части подвязали цветы к колышкам. Половиной оставшейся части перевязали лыжи, а тремя пятыми оставшейся части связали веник из прутьев. Осталось всег...

Математика

11. Половину мотка верёвки использовали для сушки белья, половиной оставшейся части подвязали цветы к колышкам. Половиной оставшейся части перевязали лыжи, а тремя пятыми оставшейся части связали веник из прутьев. Осталось всего 40 см. Какова длина верёвки в мотке? А. 8 м. Б. 6 м. В. 12 м. Г. 9 м.

Автор: Гость