11. Половину мотка верёвки использовали для сушки белья, половиной оставшейся части подвязали цветы к колышкам. Половиной оставшейся части перевязали лыжи, а тремя пятыми оставшейся части связали веник из прутьев. Осталось всег...
Математика
11. Половину мотка верёвки использовали для сушки белья, половиной оставшейся части подвязали цветы к колышкам. Половиной оставшейся части перевязали лыжи, а тремя пятыми оставшейся части связали веник из прутьев. Осталось всего 40 см. Какова длина верёвки в мотке? А. 8 м. Б. 6 м. В. 12 м. Г. 9 м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: А. 8метров. х-моток верёвки. 0.5х-для сушки белья. (х-0.5х):2=0.25х-перевязали цветы. (х-0.25х-0.5х):2=0.125х-перевязали лыжи. 3*(х-0.25х-0.5х-0.125х):5=0.075х-связали веник. 1)х-0.5х-0.25х-0.125х-0.075х=40 0.05х=40 х=40:0.05 х=800см(8метров).
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