Чему равно ускорение груза массой 500 кг, который поднимают с помощью троса, если сила натяжения троса 6000 Н? Сопротивлением воздуха пренебречь.

Гость: Гость:

Ускорение в таких задачах находится следующим образом: Сначала расчитываешь силу тяжести, дейстаующую на тело: F=mg=500*10=5000H: Далее вычисляешь разницу между силой натяжения троса и силой тяжести: T-mg=6000-5000=1000H: Ну а теперь все просто: F=ma; Отсюда a=F/m=1000:500=2м/c^2 Ответ: 2м/c^2