Чему равно ускорение груза массой 500 кг, который поднимают с помощью троса, если сила натяжения троса 6000 Н? Сопротивлением воздуха пренебречь.
Физика
Чему равно ускорение груза массой 500 кг, который поднимают с помощью троса, если сила натяжения троса 6000 Н? Сопротивлением воздуха пренебречь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ускорение в таких задачах находится следующим образом: Сначала расчитываешь силу тяжести, дейстаующую на тело: F=mg=500*10=5000H: Далее вычисляешь разницу между силой натяжения троса и силой тяжести: T-mg=6000-5000=1000H: Ну а теперь все просто: F=ma; Отсюда a=F/m=1000:500=2м/c^2 Ответ: 2м/c^2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
брат и сестра собирали марки.У них вместе на 20 марок больше,чем у брата и на 12 марок больше чем у сестры.сколько марок у них вместе?
Математика
Марина должна прочитать книгу за 3 дня.В первый день она прочитала полкниги, во второй - треть оставшихся страниц, а в третий день она прочитала ко...
Русский язык
проспрягать глаголы лью сижу в настоящим времени . спиши и разбери по членам предложения весной солнце льёт на землю тёплые лучи составь схему п...