Помогите решить: b5=16/9, q=2/3
Алгебра
Помогите решить: b5=16/9, q=2/3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
b5=16/9 5·9b=16 45b=16 b=16:45 b=16/45 вроде бы так))))))))))))))))))
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