Поезд, массой 900 т, имея скорость 108км/ч, остановился под действием силы 135 Н. Сколько времени продолжалось торможение?
Физика
Поезд, массой 900 т, имея скорость 108км/ч, остановился под действием силы 135 Н. Сколько времени продолжалось торможение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m=900000кг v=30м/c F=135H Найти t? Решение: F=ma(Второй закон Ньютона): Отсюда находим ускорение-a=F/m=0,00015м/с(в квадрате) Далее: a=V-V0/t: t=дельта V/a=30/0,00015=200000c Ответ:200000с. Я понимаю, что ответ внушительный. Возможно, я ошибаюсь, но думаю, что так:
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