переведите в десятичную дробь обыкновенную дробь: 41-20: 63-40 23-25 101-100 17-50
Математика
переведите в десятичную дробь обыкновенную дробь: 41-20: 63-40 23-25 101-100 17-50
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
41/20 = 2,05 63/40 = 1,575 23/25 = 0,92 101/100 = 1,01 17/50 = 0,34
Гость:
41/20=2.05 63/40=1.575 23/25=0.92 101/100=1.01 17/50=0.34.
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