Составить задачу на дигибридное скрещивание,помогите пожалуйста,вообще ничего в голову не лезет  

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У человека ген карих глаз доминирует над геном голубых глаз, а умение владеть правой рукой над леворукостью. Обе пары генов распол ожены в разных хромосомах. Какими могут быть дети,если: а) Родители гетерозиготны,отец левша,но гетерозиготен по цвету глаз, а мать голубоглаза,но гетерозиготна в отношении умения владеть руками? РЕШЕНИЕ: А - карие а - голубые В - правша в - левша Р мать ааВв х отец Аавв Гаметы матери аВ ав (писать их в кружках) Гаметы отца Ав ав (писать их в кружках) F1 АаВв (кар, пр) Аавв (кар, лев) ааВв (гол, пр) аавв (гол, лев) 25% 25% 25% 25% расщепление по фенотипу и по генотипу 1: 1:1:1 Ответ: Генотипы и фенотипы детей ААаВв (кар, пр) Аавв (кар, лев) ааВв (гол, пр) аавв (гол, лев) 25% 25% 25% 25%