в треугольнике ABC проведена биссектриса CD прямого угла. из точки D опущен перпендикуляр DM который равен корню из 3 на АС. найти BC ежели AD= два корня из трех.

Геометрия

в треугольнике ABC проведена биссектриса CD прямого угла. из точки D опущен перпендикуляр DM который равен корню из 3 на АС. найти BC ежели AD= два корня из трех.

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