в треугольнике ABC проведена биссектриса CD прямого угла. из точки D опущен перпендикуляр DM который равен корню из 3 на АС. найти BC ежели AD= два корня из трех.

Геометрия
в треугольнике ABC проведена биссектриса CD прямого угла. из точки D опущен перпендикуляр DM который равен корню из 3 на АС. найти BC ежели AD= два корня из трех.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треуг.ADM, AM^2=4*3-3=9, AM=3 Треуг.DMС равнобедр.(угол DCM=45, угол MDC=45),MC=sqrt(3),AC=3+sqrt(3) треуг. ADM подобен треуг.ABC DM/BC=AM/AC sqrt(3)/BC=3/(3+sqrt(3) BC=sqrt(3)+1
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