БАРС + РЫСЬ -------КОШКИ У нас три решения: 8573+7439=160128246+4769=13015 8764+6249=15013Ещё варианты есть?
Математика
БАРС + РЫСЬ -------КОШКИ У нас три решения: 8573+7439=160128246+4769=13015 8764+6249=15013Ещё варианты есть?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1234+3546=78970-это решение
Гость:
БАРС 8764 + РЫСЬ + 6249 --------- ---------- КОШКИ 15613 1234 + 3546 --------- 78970
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