БАРС + РЫСЬ -------КОШКИ У нас три решения: 8573+7439=160128246+4769=13015 8764+6249=15013Ещё варианты есть?

Математика

БАРС + РЫСЬ -------КОШКИ У нас три решения: 8573+7439=160128246+4769=13015 8764+6249=15013Ещё варианты есть?

Автор: Гость