 БАРС +  РЫСЬ -------КОШКИ  У нас три решения: 8573+7439=160128246+4769=13015 8764+6249=15013Ещё варианты есть? 

Математика
 БАРС +  РЫСЬ -------КОШКИ  У нас три решения: 8573+7439=160128246+4769=13015 8764+6249=15013Ещё варианты есть? 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1234+3546=78970-это решение
Гость:
   БАРС                 8764 + РЫСЬ            +  6249 ---------            ---------- КОШКИ              15613         1234 +  3546 ---------  78970
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