Последствия нашествия Батыя ______ выручайте завтра контрольная!!!!

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Плачевные последствия.Монголы взяли и сожгли Москву,Коломну,осадили Владимир.Потом осадили Киев.Были многочисленные разрушения сооружений,да и вообще этих городов.Был экономический упадок,а тагже деградировал политический и культурный уровень населения.