Рогові луски, слиз, щитки, пластинки. Що зайве? Чому?
Биология
Рогові луски, слиз, щитки, пластинки. Що зайве? Чому?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
зайвий слиз тому що це секрет епітеліальної тканини, а інше це похідні від шкіри
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