Докажите, что победа греков над персами была достигнута большой ценой. Срочно!!! 

Обществознание
Докажите, что победа греков над персами была достигнута большой ценой. Срочно!!! 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
греки и перцы довно вели войны с друг другом например дарий допоявления александра он теребил греков дело в том что один грек стой сотний солдат так и есть на земле греков афинцы разгромили персов и они отступили но в конце битвы у и войнов богов осталос всеволишь 200 челове к когда их было 10 тыс армия дария в несколько раз привышало греков это ещё раздоказывет что главное не численост а боевой дух.
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