треугольник АВС- прямоугольный ,угол С равен=90,АС=8 см,ВС=6см.отрезок СД перпендикуляр к плоскости АВС.найдите СД если расстояние от точки Д до стороны АВ равно 5 см

Гость: Гость:

Пусть DK перпенд.AB(расстоян. от D до AB), CK перпендю AB по т. про три перпенд. AB=10 (по т. Пифагора).CK перпенд. из вершины прямого угла на гипотенузу, значит AC^2=AK*AB(свойство!) 64=AK*10 AK=6,4 СK^2=64-(6,4)^2(по т.Пифагора) CK=4,8 DC^2=5^2-4,8^2(по т. Пифагора) DC=1,4