надо очень срочно))) помогите пожалуйста. найдите тнмпературу замерзания 7% водного раствора глицерина СзН8Оз Ккр=1,86
Химия
надо очень срочно))) помогите пожалуйста. найдите тнмпературу замерзания 7% водного раствора глицерина СзН8Оз Ккр=1,86
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ΔT = Ккр*С C = n(СзН8Оз)/m(H2O в кг) 7% раствор означает, что в 100 г раствора 7 г глицерина и 93 г воды n(СзН8Оз) = 7/92 = 0,08 моль m(H2O в кг)= 0,093 C = n(СзН8Оз)/m(H2O в кг)= 0,08/0,093 = 0,87 моль/кг ΔT = Ккр*С = 1,86*0,87 = 1,6 Tзамерз(раствора) = Тзамерз(Н2О) - ΔT = 0 - 1,6 = -1,6С
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