a)x^2+2x-63=0 б)0,9x-3x^2=0 в)2x^2-5x+2=0 г)x^2-2x-6=0 пожалуйста подробно

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а) x^2+2x-63=0 Уравнение вида ax^2 + bx + c , т.к а=1 , то по теореме Виета корнями уравнения являются x=-9 и x=7 б) 0,9x-3x^2=0 3x^2 - 0,9x=0 x(3x-0,9)=0 x=0 или x=0.3 в) 2x^2-5x+2=0 D=b^2 - 4ac = 5^2 - 4*2*2=3^2 x=5-3/4=0.5 и x= 5+3/4=2 г) x^2-2x-6=0 D= √28 x=2-√28/2 x=2+√28/2 x=1-√ 7 x=1+√7