напешыте ,что означают эти слова полис- ареопаг- архонты- демос-
Обществознание
напешыте ,что означают эти слова полис- ареопаг- архонты- демос-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
полис-древне греческий город;ареопаг-совет знати;архонты - 9 правителей;демос - власть народа. Пожалуйста:)
Гость:
ареопаг- 1) Высший орган судебной и политической власти (в Древних Афинах). 2) перен. Группа авторитетных лиц, решающая какие-л. вопросы. демос- 1) Свободное население, обладавшее гражданскими правами (в Древней Греции). 2) Народ, непривилегированные слои населения в классовом обществе. архонты- Архонты - 1) высшие существа. Иерархи, управляющие жизнью части Вселенной, Земли. 2) Архонты - властители эонов (или эгрегоров), управляющие людьми и находящиеся в подчинении Князя мира сего (согласно гнозису розенкрейцеров). полис- ПО́ЛИС, полиса, ·муж. (·франц. police) (офиц.). Документ о застраховании (жизни, имущества от огня и т.п.). Страховой пол
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обществознание
Химия
надо очень срочно))) помогите пожалуйста. найдите тнмпературу замерзания 7% водного раствора глицерина СзН8Оз Ккр=1,86