напешыте ,что означают эти слова полис- ареопаг- архонты- демос-

Обществознание
напешыте ,что означают эти слова полис- ареопаг- архонты- демос-
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
полис-древне греческий город;ареопаг-совет знати;архонты - 9 правителей;демос - власть народа. Пожалуйста:)  
Гость:
ареопаг- 1) Высший орган судебной и политической власти (в Древних Афинах). 2) перен. Группа авторитетных лиц, решающая какие-л. вопросы. демос-  1) Свободное население, обладавшее гражданскими правами (в Древней Греции). 2) Народ, непривилегированные слои населения в классовом обществе. архонты- Архонты - 1) высшие существа. Иерархи, управляющие жизнью части Вселенной, Земли. 2) Архонты - властители эонов (или эгрегоров), управляющие людьми и находящиеся в подчинении Князя мира сего (согласно гнозису розенкрейцеров). полис- ПО́ЛИС, полиса, ·муж. (·франц. police) (офиц.). Документ о застраховании (жизни, имущества от огня и т.п.). Страховой пол
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