для измерения высоты дерева человек, расстояние от глаза которого до земли составляет 1,6м, отошёл от дерева на 47 шагов. При этом в зеркале, лежащем на земле между человеком и деревом в двух шагах от человека, была видна верши...

Геометрия

для измерения высоты дерева человек, расстояние от глаза которого до земли составляет 1,6м, отошёл от дерева на 47 шагов. При этом в зеркале, лежащем на земле между человеком и деревом в двух шагах от человека, была видна вершина дерева. Какова высота дерева в метрах

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