для измерения высоты дерева человек, расстояние от глаза которого до земли составляет 1,6м, отошёл от дерева на 47 шагов. При этом в зеркале, лежащем на земле между человеком и деревом в двух шагах от человека, была видна верши...

Геометрия
для измерения высоты дерева человек, расстояние от глаза которого до земли составляет 1,6м, отошёл от дерева на 47 шагов. При этом в зеркале, лежащем на земле между человеком и деревом в двух шагах от человека, была видна вершина дерева. Какова высота дерева в метрах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,6/2=x/45 x=36 36 метров. это правильно у меня уже проверили)
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