На фабрике сшили простыни и наволочки. на каждую простыню израсходовали 4м 50см ткани, а на каждую наволочку 1м 70см. Сколько вщей сшили на фабрике, если все простыни израсходовали 576м, а на все наволочки 882м 30см ткани?

Математика
На фабрике сшили простыни и наволочки. на каждую простыню израсходовали 4м 50см ткани, а на каждую наволочку 1м 70см. Сколько вщей сшили на фабрике, если все простыни израсходовали 576м, а на все наволочки 882м 30см ткани?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)576м(57600см):4м 50см(450см)=128 простыней-сшили. 2)882м 30см(88230см):1м 70см(170см)=519 наволочек-сшили. 3)128+519=647вещей-сшили всего.
Гость:
1) 57600 см : 450 см =128 простыней 2) 88230 см : 170 см = 519 наволочек 3) 519 +128 =647 вещей всего
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