На фабрике сшили простыни и наволочки. на каждую простыню израсходовали 4м 50см ткани, а на каждую наволочку 1м 70см. Сколько вщей сшили на фабрике, если все простыни израсходовали 576м, а на все наволочки 882м 30см ткани?

Математика

На фабрике сшили простыни и наволочки. на каждую простыню израсходовали 4м 50см ткани, а на каждую наволочку 1м 70см. Сколько вщей сшили на фабрике, если все простыни израсходовали 576м, а на все наволочки 882м 30см ткани?

Автор: Гость