При входе в метро барометр показывает 101,3 кПа . Определите, на какой глубине находится платформа станции метро, если барометр на этой платформе показывает давление равное 101,674 Па.
Физика
При входе в метро барометр показывает 101,3 кПа . Определите, на какой глубине находится платформа станции метро, если барометр на этой платформе показывает давление равное 101,674 Па.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: р₁ = 101,3 кПа = 101300 Па р₂ = 101674 Па h₁ = 11 м Найти: h₂ - ? Решение: р₁ = h = p/плотность*g = 101300/13600*9,8 = 760 мм h = р₁ = 760 мм рт. ст. р₂ = h = p/плотность*g = 101674/13600*9,8 = (приблизительно) 763 мм h = р₂ = 763 мм рт. ст. р = р₂ - р₁ р = 763 - 760 = 3 мм рт. ст. h₂ = р*h₁ = 3*11 = 33 (м) Ответ: h₂ = 33 м.
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