При входе в метро барометр показывает 101,3 кПа . Определите, на какой глубине находится платформа станции метро, если барометр на этой платформе показывает давление равное 101,674 Па.

Физика

При входе в метро барометр показывает 101,3 кПа . Определите, на какой глубине находится платформа станции метро, если барометр на этой платформе показывает давление равное 101,674 Па.

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