боковые стороны трапеции равны 5 и 12, их продолжения пересекаются под прямым углом. найдите высоту трапеции

Геометрия

боковые стороны трапеции равны 5 и 12, их продолжения пересекаются под прямым углом. найдите высоту трапеции

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