боковые стороны трапеции равны 5 и 12, их продолжения пересекаются под прямым углом. найдите высоту трапеции
Геометрия
боковые стороны трапеции равны 5 и 12, их продолжения пересекаются под прямым углом. найдите высоту трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
из подобия треугольников h/(sqrt(25-h^(2))=12/5 h^/(25-h^)=144/25 169h^=25*144 h=5*12/13=60/13
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