в проводнике с длиной активной части 8 см сила тока равно 50 А. Он находится в однородном магнитном поле индукцией 0.20 Тл. найти силу действующую на него?

Физика

в проводнике с длиной активной части 8 см сила тока равно 50 А. Он находится в однородном магнитном поле индукцией 0.20 Тл. найти силу действующую на него?

Автор: Гость