в проводнике с длиной активной части 8 см сила тока равно 50 А. Он находится в однородном магнитном поле индукцией 0.20 Тл. найти силу действующую на него?

Физика
в проводнике с длиной активной части 8 см сила тока равно 50 А. Он находится в однородном магнитном поле индукцией 0.20 Тл. найти силу действующую на него?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 на проводник в магнитном поле действует сила ампера,равная Fa=B*I*l=50*0,20*0,08=8Н
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