для украшения магазина купили 55 шаров красного и синего цвета.синих шаров было меньше чем красных но их число записывалось теми же двумя цифрами ,что и число красных шаров,но в обратном порядке.на сколько больше могло быть кра...
Математика
для украшения магазина купили 55 шаров красного и синего цвета.синих шаров было меньше чем красных но их число записывалось теми же двумя цифрами ,что и число красных шаров,но в обратном порядке.на сколько больше могло быть красных шаров ,чем синих? найди 2 решения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
41 и 14 тогда больше на 27 32 и 23 тогда больше на 11
Гость:
55 общее количество шаров, учитывая, что количество синих записано теми же двумя числами, что и красных, только в обратном порядке, то краных 41, а синих 14, следовательно красных шаров могло быть на 27 штук больше, 41-14=27
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