для украшения магазина купили 55 шаров красного и синего цвета.синих шаров было меньше чем красных но их число записывалось теми же двумя цифрами ,что и число красных шаров,но в обратном порядке.на сколько больше могло быть кра...

Математика

для украшения магазина купили 55 шаров красного и синего цвета.синих шаров было меньше чем красных но их число записывалось теми же двумя цифрами ,что и число красных шаров,но в обратном порядке.на сколько больше могло быть красных шаров ,чем синих? найди 2 решения.

Автор: Гость