В самолёте для полярной экспедиции загрузили 3 трактора,массой 1,2 т каждый,и 7 аэросаней.Масса всех аэросаней на т больше массы тректора.Какова масса одих аэросаней?

Математика

В самолёте для полярной экспедиции загрузили 3 трактора,массой 1,2 т каждый,и 7 аэросаней.Масса всех аэросаней на т больше массы тректора.Какова масса одих аэросаней?

Автор: Гость