В самолёте для полярной экспедиции загрузили 3 трактора,массой 1,2 т каждый,и 7 аэросаней.Масса всех аэросаней на т больше массы тректора.Какова масса одих аэросаней?
Математика
В самолёте для полярной экспедиции загрузили 3 трактора,массой 1,2 т каждый,и 7 аэросаней.Масса всех аэросаней на т больше массы тректора.Какова масса одих аэросаней?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1,2*3=3,6т(общий вес тракторов) 2)3,6+1=4,6т(масса всех аэросаней) 3)4,6:7=0,6т(масса 1 аэросаней)
Гость:
1)3*1.2=3.6тонны-масса 3 тракторов. 2)3.6+1=4.6тонны-масса 7 аэросаней. 3)4.6:7≈0.6тонны-масса 1 аэросаней.
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