квадрат площадь 1см квадратный,закрасить четвертую часть,сколько квадратных см раскрашено,чему равна площадь не раскрашенной части

1см.кв.=100мм.кв. Закрасили 1/4 значит: (1/4)*100=25мм.кв Не ракрашенных 100мм.кв.-25мм.кв=75мм.кв Ответ:25мм.кв закрашенно и 75мм.кв не закрашенно!

Гость: Гость:

площадь фигуры равна сумме площадей его составных частей. представим квадрат в виде 4-х квадратов, сторона квадрата равна 1 см, приедставим квадрат как 4 маленьких квадрата: сторона одного такого квадрата равна 0.5 см, азначит площадь такого маленького квадрата равна 0.25 см квадратных.если мы закрасим 1-у четверть большего квадрата, то получим такую площадь:1-0.25(4-1)=0.75см квадратных