квадрат площадь 1см квадратный,закрасить четвертую часть,сколько квадратных см раскрашено,чему равна площадь не раскрашенной части
Математика
квадрат площадь 1см квадратный,закрасить четвертую часть,сколько квадратных см раскрашено,чему равна площадь не раскрашенной части
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1см.кв.=100мм.кв. Закрасили 1/4 значит: (1/4)*100=25мм.кв Не ракрашенных 100мм.кв.-25мм.кв=75мм.кв Ответ:25мм.кв закрашенно и 75мм.кв не закрашенно!
Гость:
площадь фигуры равна сумме площадей его составных частей. представим квадрат в виде 4-х квадратов, сторона квадрата равна 1 см, приедставим квадрат как 4 маленьких квадрата: сторона одного такого квадрата равна 0.5 см, азначит площадь такого маленького квадрата равна 0.25 см квадратных.если мы закрасим 1-у четверть большего квадрата, то получим такую площадь:1-0.25(4-1)=0.75см квадратных
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