составьте запишите по одному предложению со словосочетанием теплое летнее утро в родительном и винительном падеже.
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составьте запишите по одному предложению со словосочетанием теплое летнее утро в родительном и винительном падеже.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Нет ничего прекраснее теплого летнего утра в деревне 2)Как холодной зимой не хватает этого ТЕПЛОГО ЛЕТНЕГО УТРА!
Гость:
Р.п.: Сейчас ему не хватало только телого летнего утра.В.п.: Он ждал теплое летнее утро.
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