составьте запишите по одному предложению со словосочетанием теплое летнее утро в родительном и винительном падеже.

1)Нет ничего прекраснее теплого летнего утра в деревне 2)Как холодной зимой не хватает этого ТЕПЛОГО ЛЕТНЕГО УТРА!

Гость: Гость:

Р.п.: Сейчас ему не хватало только телого летнего утра.В.п.: Он ждал теплое летнее утро.