9 мальчиков получили по 4 пятёрки. 6 девочек тоже получили по несколько пятерок, причём все они- одинаковые количество пятёрок. Количество пятёрок, которое получили все мальчики, равно количеству пятёрок, которые получили все д...

Математика

9 мальчиков получили по 4 пятёрки. 6 девочек тоже получили по несколько пятерок, причём все они- одинаковые количество пятёрок. Количество пятёрок, которое получили все мальчики, равно количеству пятёрок, которые получили все девочки. Сколько пятёрок получила каждая девочка?

Автор: Гость