9 мальчиков получили по 4 пятёрки. 6 девочек тоже получили по несколько пятерок, причём все они- одинаковые количество пятёрок. Количество пятёрок, которое получили все мальчики, равно количеству пятёрок, которые получили все д...
Математика
9 мальчиков получили по 4 пятёрки. 6 девочек тоже получили по несколько пятерок, причём все они- одинаковые количество пятёрок. Количество пятёрок, которое получили все мальчики, равно количеству пятёрок, которые получили все девочки. Сколько пятёрок получила каждая девочка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9*4=36 пятерок получили мальчики 36/6=6 по 6 пятерок получили девочки
Гость:
1)9*4=36 пятерок получили мальчики 2)36/6=6 (пят.) Ответ: по 6 пятерок получили девочки.
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