a)x^2+2x-63=0 б)0,9x-3x^2=0 в)2x^2-5x+2=0 г)x^2-2x-6=0

Алгебра
a)x^2+2x-63=0 б)0,9x-3x^2=0 в)2x^2-5x+2=0 г)x^2-2x-6=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) х** + 2х - 63 = 0    х(х + 2) = 63    [x = 63                         [x = 63    [x + 2 = 63                   [x = 61   б)0.9x - 3x** = 0    3x(0.3 - x) = 0    [3x = 0                           [x = 0    [0.3 - x = 0                     [x = 0.3   в)2х** - 5х + 2 = 0   х(2х - 5) = -2   [x = -2                          [x = -2   [2x -5 = -2                     [x = 1.5   г)х** - 2х - 6 = 0   х(х - 2) = 6   [x = 6                           [x = 6   [x - 2 = 6                      [x = 8
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