a)x^2+2x-63=0 б)0,9x-3x^2=0 в)2x^2-5x+2=0 г)x^2-2x-6=0
Алгебра
a)x^2+2x-63=0 б)0,9x-3x^2=0 в)2x^2-5x+2=0 г)x^2-2x-6=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) х** + 2х - 63 = 0 х(х + 2) = 63 [x = 63 [x = 63 [x + 2 = 63 [x = 61 б)0.9x - 3x** = 0 3x(0.3 - x) = 0 [3x = 0 [x = 0 [0.3 - x = 0 [x = 0.3 в)2х** - 5х + 2 = 0 х(2х - 5) = -2 [x = -2 [x = -2 [2x -5 = -2 [x = 1.5 г)х** - 2х - 6 = 0 х(х - 2) = 6 [x = 6 [x = 6 [x - 2 = 6 [x = 8
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