длина одного плеча рычага 50 см другого 10 см. на большое плечо действуют сила 400Н Какую силу необходимо приложить к меньшему плечу чтобы рычаг был в равновесии?

Физика
длина одного плеча рычага 50 см другого 10 см. на большое плечо действуют сила 400Н Какую силу необходимо приложить к меньшему плечу чтобы рычаг был в равновесии?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если правильно помню отношение сил обратно пропоционально отношению длин рычагов 50:10=5 400*5=2000Н  ко второму плечу приложили силу в 2 кН
Гость:
50см/10см=5(Выйгрыш в силе) 400Н*5=2000Н=2кН Ответ:2кH
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