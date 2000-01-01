длина одного плеча рычага 50 см другого 10 см. на большое плечо действуют сила 400Н Какую силу необходимо приложить к меньшему плечу чтобы рычаг был в равновесии?
Физика
длина одного плеча рычага 50 см другого 10 см. на большое плечо действуют сила 400Н Какую силу необходимо приложить к меньшему плечу чтобы рычаг был в равновесии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если правильно помню отношение сил обратно пропоционально отношению длин рычагов 50:10=5 400*5=2000Н ко второму плечу приложили силу в 2 кН
Гость:
50см/10см=5(Выйгрыш в силе) 400Н*5=2000Н=2кН Ответ:2кH
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