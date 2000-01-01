длина одного плеча рычага 50 см другого 10 см. на большое плечо действуют сила 400Н Какую силу необходимо приложить к меньшему плечу чтобы рычаг был в равновесии?

Физика

длина одного плеча рычага 50 см другого 10 см. на большое плечо действуют сила 400Н Какую силу необходимо приложить к меньшему плечу чтобы рычаг был в равновесии?

Автор: Гость