определить при какой температуре средняя квадратичная скорость молекул кислоты равна 500 м/с

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СРЕДНЯЯ КВАДРАТИЧНАЯ НАХОДИТСЯ ПО ФОРМУЛЕ V=√3KT/m0=√3RT/M Зная молярную массу(из таблиц) или массу одной молекулы можно подставить в любую из формул значение скорости и выразить Т а R и k являются константами R=8,31 дж/к*моль k=1,38*10^-23 дж/к