Написать какое спряжение 1 или 2 и указать лицо глаголов:Видит-видеть стынет-стынуть читает-читать мешаешь-мешать
Русский язык
Написать какое спряжение 1 или 2 и указать лицо глаголов:Видит-видеть стынет-стынуть читает-читать мешаешь-мешать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.видит-видеть (3 лицо, 2 спр.) 2.стынет-стынуть (3 лицо, 1 спр.) 3.читает-читать (3 лицо, 1 спр.) 4.мешаешь-мешать (2 лицо, 1 спр.)
Гость:
видит (исключени (I)), стынут(I),читать(I), мешаеш(I)
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