найдите сумму первых девяти членов геометрической прогрессии (bn),в которой) b2= 0,08 и b5= 0,64
Алгебра
найдите сумму первых девяти членов геометрической прогрессии (bn),в которой) b2= 0,08 и b5= 0,64
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
b2 = b1*q = 0,08 b5 = b1*q^4 = 0,64 Делим 2 уравнение на 1 q^3 = 0,64 / 0,08 = 64/8 = 8 q = 2 b1 = 0,08 / 2 = 0,04 S(9) = b1*(q^9 - 1)/(q - 1) = 0,04*(2^9 - 1)/(2 - 1) = 0,04*511 = 20,44
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