На электрической лампе написано 100 Вт , 220 В. Какой ток потребляет такая лампа и чему равно сопротивление ее нити? ПОМОГИТЕ ПЛИЗ (пишите с формулами)
Физика
На электрической лампе написано 100 Вт , 220 В. Какой ток потребляет такая лампа и чему равно сопротивление ее нити? ПОМОГИТЕ ПЛИЗ (пишите с формулами)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: P=100 U=220 Найти I,R? Решение: P=UI: I=P/U=100/220=0,45454545=округляем до 0,5А I=U/R(Закон Ома для учпстка цепи): R=U/I=220/0,5=440Ом Ответ: 440ом, 0,5А. Да, но если быть более точным и ничего не округлять, то получится несколько другой ответ: 0,45454545А: 488ом. Ты уж сам выбирай, с округлением или без. Как видишь различие существенное.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У димы на 5 значков больше, чем у Саши, но на 3 значка меньше, чем у Коли. На сколько значков ольше у Коли, чем у Саши? Выполнить схему и ответить ...
Физика
Алгебра
Русский язык
Написать какое спряжение 1 или 2 и указать лицо глаголов:Видит-видеть стынет-стынуть читает-читать мешаешь-мешать