На электрической лампе написано 100 Вт , 220 В. Какой ток потребляет такая лампа и чему равно сопротивление ее нити?  ПОМОГИТЕ ПЛИЗ (пишите с формулами)

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Дано: P=100 U=220 Найти I,R? Решение: P=UI: I=P/U=100/220=0,45454545=округляем до 0,5А I=U/R(Закон Ома для учпстка цепи): R=U/I=220/0,5=440Ом Ответ: 440ом, 0,5А. Да, но если быть более точным и ничего не округлять, то получится несколько другой ответ: 0,45454545А: 488ом. Ты уж сам выбирай, с округлением или без. Как видишь различие существенное.