найти угол А, В, С треугольника, если они пропорциональны числам 2, 4, 6

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Пусть х - коэффициент пропорциональности равный 1 гр. Тогда <А= 2х, <В=4х, <С=6х гр. Применяя теорему о сумме углов треугольника, составим и решим уравнение. 2х+4х+6х=180 12х=180 х=15 гр - коэф. пропорц. 1) <А= 2х = 2 * 15 = 30 гр 2) <В = 4х = 4* 15 = 60 гр 3) <С=6х = 6*15= 90 гр Ответ. <А=30, <В=60, <С=90.