расстояние между двумя пунктами 1456км.из этих пунктов на встречу друг другу выехали два автобуса.какое расстояние будет между автобусами в то время когда первый проедет 3/8,а второй 2/7 всего пути? 

Математика
расстояние между двумя пунктами 1456км.из этих пунктов на встречу друг другу выехали два автобуса.какое расстояние будет между автобусами в то время когда первый проедет 3/8,а второй 2/7 всего пути? 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1456 :8 х 3= 546 км проехал 1 автобус 2)1456 : 7 х 2 =416 км проехал 2 автобус 3)1456 -546-416= 494 км расстояние между автобусами
Гость:
1. Найдем сколько прошел 1 автобус:     1456:8 и умножим на 3=546 км 2. Найдем сколько прошел 2 автобус:     1456:7 и умножим на 2=416 км 3. Узнаем какое расстояние прошли два автобуса за все время:     546 км + 416 км=962км 4. Вычтем из S1 S2, получим:     1456 км - 962 км=494 км Ответ: расстояние в 494 км бедет между автобусами.
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