расстояние между двумя пунктами 1456км.из этих пунктов на встречу друг другу выехали два автобуса.какое расстояние будет между автобусами в то время когда первый проедет 3/8,а второй 2/7 всего пути?

Математика

расстояние между двумя пунктами 1456км.из этих пунктов на встречу друг другу выехали два автобуса.какое расстояние будет между автобусами в то время когда первый проедет 3/8,а второй 2/7 всего пути?

Автор: Гость