  помогите решить 2с(1+с)-(с-2)(с+4)

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1. 2с(1+с)-(с-2)(с+4) 2. (2с +2с в квадрате) - (с в квдрате + 4с - 2с - 8) Приводим подобные члены 3. (2с +2с в квадрате) - (с в квдрате + 2с - 8) Раскрываем скобки, и меням знаки 4. 2с +2с в квадрате - с в квдрате - 2с + 8 Зачеркиваем противоположные 4. Получается с в квдрате + 8