диаметр шара равен высоте цилиндра,осевое сечение которого квадрат.найти отношение объёма цилиндра к объёму шара

Геометрия
диаметр шара равен высоте цилиндра,осевое сечение которого квадрат.найти отношение объёма цилиндра к объёму шара
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть высота цилиндра=х, тогда радиус основания=х/2 Vц.=p*(x/2)^2*x=p*x^3/4 радиус шара=х/2 Vш.=4*p*R^3/3=4*p*(x^3/24)=p*x^3/6 Vц./Vш.=6/4=3/2
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