Тема:Решение задач с помощью систем уравнений Для школьного вечера купили 10 коробок печенья по 250 г и по 150 г.Общая масса коробок составила 2.1 кг.Сколько купили коробок печенья каждого вида?

Гость: Гость:

Пусть х коробок печенья по 250граммов, а у коробок по 150. По условию всего куплено 10 коробок, значит, х+у = 10. 0,25х кг печенья расфасовано в коробки по 250г, 0,15у кг печенья в коробках по 150г. По условию, всего куплено 2,1 кг печенья, значит, 0,25х + 0,15у = 2,1. Запишем систему уравнений с двумя неизвестными: [latex]\left \{ {{x+y = 10} \atop {0.25x + 0.15y = 2.1}} \right.[/latex] [latex]\left \{ {{y=10-x} \atop {0.25x+0.15(10-x)=2.1}} \right.[/latex] 0.1x = 2.1-1.5 0.1x = 0.6 x = 6 y = 10-6 = 4 ответ: 6 коробок печенья по 250 граммов и 4 коробки по 150