какая самая молодая страна европы (подсказка:она состоит из таких букв:АСНДИЛЯ)

Українська література
какая самая молодая страна европы (подсказка:она состоит из таких букв:АСНДИЛЯ)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Исландия самая молодая страна Европы
Гость:
исландия самая молодая , даже буквы  совпадают  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Составь выражения и найди их значения . В первый киоск привезли 25 одинаковых ящиков помедоров,а во второй 18 ящиков. В первый киоск привезли на 42...
Ответить
Геометрия
найти угол А, В, С треугольника, если они пропорциональны числам 2, 4, 6
Ответить
Математика
расстояние между двумя пунктами 1456км.из этих пунктов на встречу друг другу выехали два автобуса.какое расстояние будет между автобусами в то врем...
Ответить
Алгебра
  помогите решить 2с(1+с)-(с-2)(с+4)
Ответить
Английский язык
Сделать Passive Voice They call the beginning of the day dawn or daybreak My watch goes right. I set it by the radio Various timepieces measure the...
Ответить