какая самая молодая страна европы (подсказка:она состоит из таких букв:АСНДИЛЯ)
Українська література
какая самая молодая страна европы (подсказка:она состоит из таких букв:АСНДИЛЯ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Исландия самая молодая страна Европы
Гость:
исландия самая молодая , даже буквы совпадают
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