sin(П + 2α),если sinα+ сosα= 1/корень из 2-ух

Алгебра
sin(П + 2α),если sinα+ сosα= 1/корень из 2-ух
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
sin(П+2a)=-sin2a=-2sinacosa (sina+cosa)^(2)=1+2sinacosa=1/2 -2sinacosa=1/2 oтвет sin(П+2a)=1/2
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